Анализ воды в городе Мехерних на западе Германии, где расположена база Бундесвера, исключил вероятность ее заражения, подозрение о чем появилось накануне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ARD.

Полиция района Ойскирхен, в который входит Мехерних, сообщила, что на резервуаре с паводковой водой – которая, как считалось, могла стать объектом злонамеренных действий – не было обнаружено никаких повреждений.

Следы на резервуаре, как предполагают правоохранители, могли оставить дикие звери, признаков диверсии против Бундесвера они пока не обнаружили. Дело расследуется по факту повреждения имущества.

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Окончательные результаты анализа воды будут готовы в течение выходных, поэтому удачная Мехерниха призвала местных жителей на всякий случай кипятить воду перед употреблением.

"На фоне нынешней политической ситуации и многочисленных спекуляций мало что можно исключить. С продуктом питания номер один, питьевой водой, нужно быть очень осторожными", – прокомментировал мэр Мехерниха Ганс-Петер Шик.

Ранее на этой неделе в Германии опечатали военные казармы возле Кельна из-за подозрения, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.

Впоследствии стало известно, что военно-воздушная база НАТО в немецком городе Гайленкирхен была закрыта из-за подозрения диверсии. Позже полиция Кельна заявила, что инцидент на военной авиабазе рассматривается как незаконное проникновение.