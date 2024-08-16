Полиция пока исключает диверсию на базе Бундесвера на западе Германии
Анализ воды в городе Мехерних на западе Германии, где расположена база Бундесвера, исключил вероятность ее заражения, подозрение о чем появилось накануне.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ARD.
Полиция района Ойскирхен, в который входит Мехерних, сообщила, что на резервуаре с паводковой водой – которая, как считалось, могла стать объектом злонамеренных действий – не было обнаружено никаких повреждений.
Следы на резервуаре, как предполагают правоохранители, могли оставить дикие звери, признаков диверсии против Бундесвера они пока не обнаружили. Дело расследуется по факту повреждения имущества.
Окончательные результаты анализа воды будут готовы в течение выходных, поэтому удачная Мехерниха призвала местных жителей на всякий случай кипятить воду перед употреблением.
"На фоне нынешней политической ситуации и многочисленных спекуляций мало что можно исключить. С продуктом питания номер один, питьевой водой, нужно быть очень осторожными", – прокомментировал мэр Мехерниха Ганс-Петер Шик.
Ранее на этой неделе в Германии опечатали военные казармы возле Кельна из-за подозрения, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.
Впоследствии стало известно, что военно-воздушная база НАТО в немецком городе Гайленкирхен была закрыта из-за подозрения диверсии. Позже полиция Кельна заявила, что инцидент на военной авиабазе рассматривается как незаконное проникновение.