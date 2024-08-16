ЗМІ дізнались про візит Блінкена в Ізраїль

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибуде з візитом до Ізраїлю в неділю, 18 серпня.

Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

За даними порталу, під час візиту Блінкен збирається продовжувати наполягати на укладенні угоди про припинення вогню в Газі.

Очікується, що в неділю держсекретар приземлиться в Ізраїлі, а в понеділок зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

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Раніше Франція і Велика Британія висловили сподівання, що "перебувають на порозі угоди", щоб покласти край конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

А президент США Джо Байден заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС близька, але наразі ще не досягнута.

Перед цим посадовці США заявили про досягнення певного прогресу під час першого дня останнього раунду переговорів щодо звільнення заручників і припинення вогню в секторі Гази.