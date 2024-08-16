СМИ узнали о визите Блинкена в Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Израиль в воскресенье, 18 августа.

Об этом стало известно порталу Axios, сообщает "Европейская правда".

По данным портала, во время визита Блинкен собирается продолжать настаивать на заключении соглашения о прекращении огня в Газе.

Ожидается, что в воскресенье госсекретарь приземлится в Израиле, а в понедельник встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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Ранее Франция и Великобритания выразили надежду, что "находятся на пороге соглашения", чтобы положить конец конфликту между Израилем и ХАМАС.

А президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС близко, но пока еще не достигнуто.

Перед этим чиновники США заявили о достижении определенного прогресса во время первого дня последнего раунда переговоров по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газы.