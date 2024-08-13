Чехія хоче змінити місцеперебування посольства в Києві

Чеський уряд на засіданні у вівторок, 13 серпня, схвалив план переїзду посольства в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Нова будівля чеського посольства, згідно з планами уряду, також буде розташована на вулиці Ярославів Вал у Києві – практично навпроти нинішньої. Протягом 2025-2027 років на придбання та реконструкцію будівлі витратять до 483 мільйонів крон.

Представниця Департаменту комунікацій МЗС Чехії Мар'яна Вернерова пояснила, що належну будівлю для чеського посольства в Україні шукали з 1993 року.

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"Нинішня будівля абсолютно не відповідає вимогам як з погляду місткості, так і з технічного погляду", – зазначила вона.

Очікується, що реконструкція нової будівлі посольства Чехії, яка також необхідна для забезпечення вищого рівня захисту, завершиться восени 2027 року. Це потрібно і для консульського відділу диппредставництва, який зараз розміщений в окремій будівлі.

"Наша мета полягає в тому, щоб вся діяльність посольства в Києві була під одним дахом, включаючи використання будівлі Чеським центром і CzechTrade", – пояснила Вернерова.

Нині послом Чехії в Україні є Радек Пех, який почав свою роботу восени 2023 року.

А новий посол України у Чехії Василь Зварич офіційно розпочав роботу на цій посаді 2 липня.