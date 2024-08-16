Зеленский принял верительные грамоты послов Бельгии, Словакии, Италии и Нидерландов
Новости — Пятница, 16 августа 2024, 21:17 —
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 августа, принял верительные грамоты от новоназначенных послов четырех стран Европейского Союза – Бельгии, Словакии, Италии и Нидерландов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Офиса президента.
Церемония принятия верительных грамот послов состоялась на территории Национального заповедника "София Киевская" в столице.
Зеленский поздравил новоназначенных послов с началом дипломатической миссии в Украине и обсудил с каждым развитие двустороннего диалога.
В Украине начали работу посол Италии Карло Формоза, Нидерландов – Алле Дорхаут, Бельгии – Люк Якобс и Словакии – Павел Виздал.
Кроме того, свои дипломатические миссии в Киеве возглавили новоназначенные посол Мексики и Индии.
Напомним, чешское правительство на этой неделе одобрило план переезда посольства в Украине.
Тем временем в Словении начала работать первая в истории незрячая посол Британии.