Зеленский принял верительные грамоты послов Бельгии, Словакии, Италии и Нидерландов

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 августа, принял верительные грамоты от новоназначенных послов четырех стран Европейского Союза – Бельгии, Словакии, Италии и Нидерландов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Офиса президента.

Церемония принятия верительных грамот послов состоялась на территории Национального заповедника "София Киевская" в столице.

Зеленский поздравил новоназначенных послов с началом дипломатической миссии в Украине и обсудил с каждым развитие двустороннего диалога.

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Фото: Офис президента

В Украине начали работу посол Италии Карло Формоза, Нидерландов – Алле Дорхаут, Бельгии – Люк Якобс и Словакии – Павел Виздал.

Кроме того, свои дипломатические миссии в Киеве возглавили новоназначенные посол Мексики и Индии.

Напомним, чешское правительство на этой неделе одобрило план переезда посольства в Украине.

Тем временем в Словении начала работать первая в истории незрячая посол Британии.