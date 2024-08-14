У Словенії почала працювати перша в історії незряча посол Британії

Новий посол Великої Британії в Словенії Вікторія Гаррісон 13 серпня вручила вірчі грамоти президентці республіки Наташі Пірц Мусар – британська дипломатка стала першим повністю незрячим послом Лондона за кордоном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

Гаррісон прибула на церемонію вручення вірчих грамот разом зі своїм собакою-поводирем, золотистим ретривером Отто.

Danes sem kot britanska veleposlanica predala akreditive predsednici Republike Slovenije @nmusar. Pogovarjali sva se o tesnih dvostranskih odnosih med UK in Slovenijo. Z mano je bil tudi Otto, prvi pes vodnik, ki spremlja britanskega veleposlanika. @UKinSlovenia 🇬🇧🇸🇮 pic.twitter.com/BRG7z9GOAN Реклама: August 13, 2024

У заяві для ЗМІ Гаррісон підкреслила, що відносини між Словенією та Сполученим Королівством міцні, і що є багато речей, на які дві країни можуть спиратися.

"Відповідно до пріоритетів нового міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, я хочу зосередитися на співпраці у сфері оборони та безпеки, як на двосторонній основі, так і в альянсі НАТО, на тіснішій співпраці у питанні зміни клімату та енергетичної безпеки, і на економічному зростанні", – наголосила вона.

Гаррісон розмовляє словенською, і вона також говорила словенською під час вручення вірчих грамот. Вона відзначила, що з нетерпінням чекає на подальшу розбудову міцних зв’язків між двома країнами.

"Мій собака-поводир Отто також радий бути тут, оскільки він є першим собакою-поводирем, що супроводжує британського посла в будь-якій точці світу", – сказала Гаррісон.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість відвідати всі куточки Словенії разом", – додала вона.

Вікторія Гаррісон народилася з нормальним зором, однак протягом підліткового віку її зір постійно погіршувався. Після університету вона остаточно перестала бачити.

У 1997 році Вікторія отримала постійну посаду в Міністерстві закордонних справ, ставши першою людиною із заявленою інвалідністю, яка там працює. На той момент у відомстві не було інших людей із серйозними вадами. Минуло шість місяців, перш ніж Вікторія отримала комп’ютер, яким могла користуватися на роботі.

Вона працювала на закордонних посадах у Гельсінкі та Сараєві, хоча лунали скептичні коментарі, що вона не зможе вивчити іноземну мову через те, що незряча.

Перед тим як приступити до роботи в Словенії в серпні, Гаррісон розповіла BBC, що її інвалідність може допомогти налагодити стосунки з впливовими людьми в усьому світі.