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У Словенії почала працювати перша в історії незряча посол Британії

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Новини — Середа, 14 серпня 2024, 12:00 — Христина Бондарєва

Новий посол Великої Британії в Словенії Вікторія Гаррісон 13 серпня вручила вірчі грамоти президентці республіки Наташі Пірц Мусар – британська дипломатка стала першим повністю незрячим послом Лондона за кордоном. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

Гаррісон прибула на церемонію вручення вірчих грамот разом зі своїм собакою-поводирем, золотистим ретривером Отто. 

У заяві для ЗМІ Гаррісон підкреслила, що відносини між Словенією та Сполученим Королівством міцні, і що є багато речей, на які дві країни можуть спиратися. 

"Відповідно до пріоритетів нового міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, я хочу зосередитися на співпраці у сфері оборони та безпеки, як на двосторонній основі, так і в альянсі НАТО, на тіснішій співпраці у питанні зміни клімату та енергетичної безпеки, і на економічному зростанні", – наголосила вона.

Гаррісон розмовляє словенською, і вона також говорила словенською під час вручення вірчих грамот. Вона відзначила, що з нетерпінням чекає на подальшу розбудову міцних зв’язків між двома країнами.

"Мій собака-поводир Отто також радий бути тут, оскільки він є першим собакою-поводирем, що супроводжує британського посла в будь-якій точці світу", – сказала Гаррісон.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість відвідати всі куточки Словенії разом", – додала вона.

Вікторія Гаррісон народилася з нормальним зором, однак протягом підліткового віку її зір постійно погіршувався. Після університету вона остаточно перестала бачити.

У 1997 році Вікторія отримала постійну посаду в Міністерстві закордонних справ, ставши першою людиною із заявленою інвалідністю, яка там працює. На той момент у відомстві не було інших людей із серйозними вадами. Минуло шість місяців, перш ніж Вікторія отримала комп’ютер, яким могла користуватися на роботі.

Вона працювала на закордонних посадах у Гельсінкі та Сараєві, хоча лунали скептичні коментарі, що вона не зможе вивчити іноземну мову через те, що незряча.

Перед тим як приступити до роботи в Словенії в серпні, Гаррісон розповіла BBC, що її інвалідність може допомогти налагодити стосунки з впливовими людьми в усьому світі.

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Словенія Велика Британія
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