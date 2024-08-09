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До аеропорту Вільнюса направляли саперів через ймовірну вибухівку

Новини — П'ятниця, 9 серпня 2024, 10:22 — Христина Бондарєва

У четвер ввечері до аеропорту Вільнюса через повідомлення про вибуховий пристрій викликали команду саперів антитерористичного підрозділу литовської поліції, що займається боротьбою з тероризмом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Близько 18:17 за місцевим часом у четвер до поліції надійшло повідомлення про те, що під час рентгенівської перевірки в аеропорту було виявлено посилку з предметом, схожим на саморобний вибуховий пристрій.

На місце прибули фахівці-сапери та перевірили посилку. Жодних вибухових речовин усередині вони не знайшли. 

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Нагадаємо, торік восени багато шкіл та інших установ по всій Литві кілька днів поспіль отримували повідомлення про замінування. Але жодні з погроз не виявилася реальною.

Також неправдиві повідомлення про замінування отримували аеропорти Вільнюса і Каунаса, а також Каунаська гідроелектростанція. 

У зв’язку з псевдомінуваннями з литовських летовищ евакуйовували пасажирів.

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