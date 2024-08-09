До аеропорту Вільнюса направляли саперів через ймовірну вибухівку
У четвер ввечері до аеропорту Вільнюса через повідомлення про вибуховий пристрій викликали команду саперів антитерористичного підрозділу литовської поліції, що займається боротьбою з тероризмом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Близько 18:17 за місцевим часом у четвер до поліції надійшло повідомлення про те, що під час рентгенівської перевірки в аеропорту було виявлено посилку з предметом, схожим на саморобний вибуховий пристрій.
На місце прибули фахівці-сапери та перевірили посилку. Жодних вибухових речовин усередині вони не знайшли.
Нагадаємо, торік восени багато шкіл та інших установ по всій Литві кілька днів поспіль отримували повідомлення про замінування. Але жодні з погроз не виявилася реальною.
Також неправдиві повідомлення про замінування отримували аеропорти Вільнюса і Каунаса, а також Каунаська гідроелектростанція.
У зв’язку з псевдомінуваннями з литовських летовищ евакуйовували пасажирів.