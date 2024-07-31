Людей з аеропорту Братислави евакуювали після повідомлення про бомбу

Після анонімного повідомлення про бомбу влада вирішила евакуювати людей з аеропорту Братислави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Близько 9:20 ранку співробітники поліції підтвердили, що розслідують повідомлення про замінування аеропорту Братислави.

"У зв'язку з ранковим повідомленням про закладення вибухового пристрою в приміщенні аеропорту в Братиславі, співробітники поліції провели заходи, спрямовані на захист життя і здоров'я громадян. Піротехнічний пошук не підтвердив розміщення вибухового пристрою в приміщенні аеропорту", – повідомила в другій половині дня речниця регіональної поліції Яна Шимункова.

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За її словами, у зв'язку з цим відповідний слідчий поліції вже розпочав кримінальне переслідування за фактом поширення неправдивого повідомлення про замінування.

За інформацією Aktuality, всі вильоти були тимчасово скасовані до полудня. Незважаючи на те, що літакам все ще було дозволено приземлятися, пасажирам не дозволяли виходити з літаків.



"Через повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту термінал аеропорту MR Štefánika був евакуйований сьогодні о 8:40 ранку. Евакуація тривала 3 години і закінчилася приблизно об 11:40 ранку", – повідомила прессекретар аеропорту Вероніка Демовічова в другій половині дня.

Вона підтвердила, що пасажири і співробітники аеропорту змогли повернутися в будівлю термінала приблизно о 12:00.

Нагадаємо, в день відкриття літніх Олімпійських ігор розташований на території Франції франко-швейцарський аеропорт Базель-Мюлуз евакуювали після отримання повідомлення про замінування.

Крім того, вранці 26 липня сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях; інциденти припали на перший день Олімпійських ігор.