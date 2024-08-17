Во Франции ненадолго эвакуировали аэропорт из-за подозрения на бомбу в багаже

Наличие подозрительной сумки привело к временному закрытию аэропорта Мариньян на юге Франции утром в субботу, 17 августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Аэропорт Мариньян был эвакуирован в эту субботу утром, 17 августа, из-за подозрения, что багаж содержит взрывчатку.

В целях безопасности почти на час была эвакуирована вся зона регистрации багажа, доступная для общественности. Жандармерия воздушного транспорта (GTA) была привлечена около 10:30 утра и обезвредила багаж.

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Взрывчатки внутри не было. Пассажиры, которые смогли вернуться в терминал 1 в 11 часов утра и пройти в зону посадки, чтобы продолжить свое путешествие, испытали больше страха, чем вреда. О серьезных инцидентах не сообщалось, кроме незначительных задержек некоторых рейсов.

Напомним, 8 августа в аэропорт Вильнюса из-за сообщения о взрывном устройстве вызвали команду саперов антитеррористического подразделения литовской полиции, занимающегося борьбой с терроризмом.

А в конце июля после анонимного сообщения о бомбе власти решили эвакуировать людей из аэропорта Братиславы.