Axios: Байден стремится достичь соглашения о прекращении огня в Газе на следующей неделе

Президент США Джо Байден стремится достичь соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников до конца следующей недели, одновременно пытаясь удержать Иран и "Хезболлу" от нападения на Израиль.

Об этом изданию Axios рассказали американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

Байден и его помощники говорят, что они как никогда близки к заключению соглашения, которое может привести к освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, и положить конец многомесячной войне.

В пятницу в конце двухдневного саммита в Дохе США представили новое предложение Израилю и ХАМАС, пытаясь закрыть оставшиеся разногласия и достичь соглашения.

Реклама:

Американский чиновник заявил, что это предложение устраняет почти все разногласия, которые обсуждались в течение последних шести недель.

"Мы считаем, что пакет в основном готов к реализации", – сказал чиновник США.

Вскоре после завершения саммита в Дохе в пятницу Байден позвонил эмиру Катара и президенту Египта, чтобы обсудить предложение и план на ближайшие дни.

"Между всеми тремя лидерами был достигнут консенсус, что этот процесс находится на финишной прямой", – сказал высокопоставленный чиновник из США.

Американский чиновник признал, что соглашение не является идеальным, но сказал, что это лучшее соглашение из возможных на данный момент, которое позволит освободить заложников, принесет облегчение жителям Газы и уменьшит риск региональной войны.

В то же время над достижением соглашения нависла угроза в виде возможного нападения Ирана на Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

В разговоре с лидерами Египта и Катара Байден дал понять, что в случае иранской атаки последствия для региона, и в частности для Ирана, будут "серьезными и катастрофическими", сказал собеседник издания.

Байден заявил, что учитывая прекращение огня и соглашение об освобождении заложников, "никто в регионе не должен принимать меры, направленные на подрыв этого процесса".

Ожидается, что в среду в Каире состоится еще один переговорный саммит, который завершится заключением соглашения.

В пятницу Байден заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС близко, но пока еще не достигнуто.

Ранее Франция и Великобритания выразили надежду, что "находятся на пороге соглашения", чтобы положить конец конфликту между Израилем и ХАМАС.

Перед этим чиновники США заявили о достижении определенного прогресса во время первого дня последнего раунда переговоров по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.