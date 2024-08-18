Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт Райнер Хазелофф пояснив, чому жителі східних регіонів країни прагнуть змінити курс у політиці щодо України і підтримують переговори з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву політика наводить n-tv.

Хазелофф звинувачує старі страхи східних німців у бажанні припинити поставки зброї Україні на користь переговорів з Путіним.

За його словами, більшість східних німців не є прихильниками політики Путіна і вони щасливі, що в країні більше немає російських військ.

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"Але на відміну від заходу, ми на сході досить добре знаємо росіян, у тому числі ментально. Вони можуть бути дуже витривалими, і люди довіряють їм багато в чому, ґрунтуючись на минулому досвіді", – сказав Хазелофф.

Тому, за його словами, багато хто побоюється неконтрольованої реакції з боку Москви.

"Як жертви радянської окупації, ми знаємо, що іншим так і не вдалось досягти перемоги над Росією", – резюмував він.

Раніше прем'єр-міністр східнонімецької Саксонії Міхаель Кречмер закликав до скорочення військової допомоги Україні.

У вересні нові земельні парламенти будуть обрані в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. "Альтернатива для Німеччини" та Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) зосереджуються на питаннях миру та міграції. Обидві партії виступають проти поставок зброї в Україну і за негайні переговори між Україною та Росією.

ХДС у трьох землях не виключає можливої співпраці з BSW. Лідер партії Вагенкнехт також ставить формування коаліції в залежність від позиції партнерів щодо війни в Україні.

Вагенкнехт також вважає, що німецький уряд міг би заощадити кошти шляхом урізання кількох статей бюджету, в тому числі щодо допомоги Україні.