Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф объяснил, почему жители восточных регионов страны стремятся изменить курс в политике в отношении Украины и поддерживают переговоры с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", заявление политика приводит n-tv.

Хазелофф обвиняет старые страхи восточных немцев в желании прекратить поставки оружия Украине в пользу переговоров с Путиным.

По его словам, большинство восточных немцев не являются сторонниками политики Путина и они счастливы, что в стране больше нет российских войск.

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"Но в отличие от запада, мы на востоке достаточно хорошо знаем россиян, в том числе ментально. Они могут быть очень выносливыми, и люди доверяют им во многом, основываясь на прошлом опыте", – сказал Хазелофф.

Поэтому, по его словам, многие опасаются неконтролируемой реакции со стороны Москвы.

"Как жертвы советской оккупации, мы знаем, что другим так и не удалось достичь победы над Россией", – резюмировал он.

Недавно премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призывал к сокращению военной помощи Украине.

В сентябре новые земельные парламенты будут избраны в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "Альтернатива для Германии" и Альянс Сары Вагенкнехт (BSW) сосредотачиваются на вопросах мира и миграции. Обе партии выступают против поставок оружия в Украину и за немедленные переговоры между Украиной и Россией.

ХДС в трех землях не исключает возможного сотрудничества с BSW. Лидер партии Вагенкнехт также ставит формирование коалиции в зависимость от позиции партнеров по войне в Украине.

Вагенкнехт также считает, что немецкое правительство могло бы сэкономить средства путем урезания нескольких статей бюджета, в том числе по помощи Украине.