Прем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер закликає до скорочення військової допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Zeit.

Кречмер відповідав на питання, чи виступає він за припинення німецької допомоги Україні у сфері озброєнь з метою економії коштів.

"Ми більше не можемо надавати кошти на озброєння Україні лише для того, щоб ця зброя витрачалася і нічого не досягала. Все повинно бути пропорційно. Підтримка – так, але ми розуміємо, що ми досягаємо наших меж", – сказав політик опозиційного Християнсько-демократичного союзу.

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"З самого початку я чітко висловлювався проти поставок зброї і виступав за дипломатичні ініціативи. У мене була дуже чітка думка з цього приводу протягом двох років, і я повинен, на жаль, констатувати, що вона підтвердилася в багатьох моментах", – сказав Кречмер.

Він ще раз підкреслив, що, на його думку, війна в Україні закінчиться не на полі бою, а за столом переговорів.

Минулого року прем'єр-міністр Саксонії вже говорив про можливість припинення вогню між Росією та Україною, якщо Україна тимчасово відмовиться від власної території – це викликало обурення Києва.

У вересні нові земельні парламенти будуть обрані в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. "Альтернатива для Німеччини" та Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) зосереджуються на питаннях миру та міграції. Обидві партії виступають проти поставок зброї в Україну і за негайні переговори між Україною та Росією. ХДС у трьох землях не виключає можливої співпраці з BSW. Лідер партії Вагенкнехт також ставить формування коаліції в залежність від позиції партнерів щодо війни в Україні.

Вагенкнехт також вважає, що німецький уряд міг би заощадити кошти шляхом урізання кількох статей бюджету, в тому числі щодо допомоги Україні.