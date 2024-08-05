Німецька "подруга Путіна" на тлі бюджетних дискусій закликає заощадити на допомозі Україні

Сара Вагенкнехт, співзасновниця ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) вважає, що німецький уряд міг би заощадити кошти шляхом урізання кількох статей бюджету, в тому числі допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ntv.

З огляду на сумніви щодо реалістичності поточного проєкту бюджету від урядової коаліції, Сара Вагенкнехт опосередковано пропонує заощадити на допомозі Україні.

"Ми могли б заощадити від 30 до 50 мільярдів євро наступного року, змінивши курс в Україні, імміграційну та енергетичну політику – шляхом мирних переговорів в Україні, значного скорочення кількості шукачів притулку та скасування закону про опалення", – заявила вона.

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У Німеччині нещодовно поновилися дискусії щодо проєкту бюджету на наступний рік.

Нагадаємо, 17 липня уряд Німеччини після тривалих суперечок затвердив бюджет на 2025 рік з меншою допомогою Україні, аніж закладали на 2024 рік.

Сара Вагенкнехт давно заявляє, що уряд Німеччини має припинити підтримувати Україну зброєю і зосередитися на дипломатичних зусиллях.

Раніше "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) наголошував, що зробить свою позицію щодо питання війни і миру умовою для можливої участі в земельному уряді. "Ми будемо брати участь лише в уряді землі, який також займатиме чітку позицію у федеральній політиці на користь дипломатії і проти підготовки до війни", – заявила голова BSW Сара Вагенкнехт.

У вересні в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі будуть обрані нові земельні парламенти.