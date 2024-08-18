В Северной Ирландии на несколько дней эвакуировали сотни семей из-за старой бомбы

В Северной Ирландии жителям 450 домов пришлось на несколько дней эвакуироваться после того, как в районе обнаружили объект, похожий на неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Подозрительный объект, похожий на неразорвавшуюся старую бомбу, обнаружили во время строительных работ в Ньютаунардз, что в графстве Даун.

В воскресенье полиция отдала распоряжение об эвакуации жителей 450 ближайших домов, предупредив, что операция может длиться несколько дней.

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"Это немалое число домов, и мы благодарны жителям за терпение и понимание... Обеспечить безопасность людей – это главное, и мы не будем идти ни на какие риски", – прокомментировал суперинтендант Джонстон Макдавелл.

Ранее в этом месяце из-за найденной старой бомбы эвакуировали людей в польском Щецине.

Также старую авиабомбу обнаружили на территории порта немецкого Гамбурга.

В сентябре 2019 года на дне Пястовского канала во время работ по углублению фарватера Свиноуйсце-Щецин нашли одну из крупнейших бомб того периода. Операцию по ее нейтрализации называли беспрецедентной в масштабах Европы.