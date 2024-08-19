Блинкен заявил о "последнем шансе" для договоренности о прекращении огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал все стороны к последнему толчку для достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Заявление Блинкена приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь назвал нынешний дипломатический толчок Вашингтона для достижения соглашения о прекращении огня в Газе "возможно, лучшей, а возможно, и последней возможностью".

Он прибыл в Израиль с целью усилить дипломатическое давление со стороны США, чтобы обеспечить прорыв в переговорах в конце этой недели.

Реклама:

Через несколько часов после прибытия Блинкена представители ХАМАС заявили, что считают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ответственным за "срыв усилий посредников" и задержку соглашения.

"Сейчас решающий момент, возможно, лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и вывести всех на лучший путь к прочному миру и безопасности", – сказал Блинкен перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Он добавил, что сейчас "настало время для всех сказать „да" и не искать никаких оправданий, чтобы сказать „нет".

Блинкен повторил предостережения США относительно дальнейшей эскалации.

"Пришло время убедиться, что никто не делает никаких шагов, которые могли бы сорвать этот процесс, и поэтому мы работаем над тем, чтобы не допустить эскалации, чтобы не было провокаций", – подчеркнул глава Госдепа.

В пятницу президент США Байден заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС близко, но пока еще не достигнуто.

В свою очередь Франция и Великобритания выразили надежду, что "находятся на пороге соглашения", чтобы положить конец конфликту между Израилем и ХАМАС.