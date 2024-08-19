У понеділок вранці літак, який летів до Ларнаки на Кіпрі, здійснив аварійну посадку у варшавському аеропорту імені Шопена – причиною стала непритомність пілота.

Про це повідомляє TVP Warszawa, пише "Європейська правда".

На борту було близько 230 пасажирів. На щастя, літак приземлився благополучно. Усі пасажири в безпеці.

"Літак Wizz Air з Варшави до Ларнаки повернувся в аеропорт Шопена. Приблизно о сьомій ранку він безпечно та незаплановано приземлився за допомогою служб аеропорту", – повідомила Анна Дермонт, речниця аеропорту імені Шопена.

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Аварійні служби, включно з пожежною командою, працювали на місці та забезпечили безпеку літака.

Нагадаємо, нещодавно У Польщі розвернули літак, що летів з Варшави до американського Ньюарка, через, як згодом з’ясувалось, неправдиве повідомлення про замінування.

А в аеропорту Кракова пасажири намагались потрапити в літак силою після відмови у посадці.