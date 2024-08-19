У Варшаві аварійно сів літак – під час польоту знепритомнів пілот
У понеділок вранці літак, який летів до Ларнаки на Кіпрі, здійснив аварійну посадку у варшавському аеропорту імені Шопена – причиною стала непритомність пілота.
Про це повідомляє TVP Warszawa, пише "Європейська правда".
На борту було близько 230 пасажирів. На щастя, літак приземлився благополучно. Усі пасажири в безпеці.
"Літак Wizz Air з Варшави до Ларнаки повернувся в аеропорт Шопена. Приблизно о сьомій ранку він безпечно та незаплановано приземлився за допомогою служб аеропорту", – повідомила Анна Дермонт, речниця аеропорту імені Шопена.
Аварійні служби, включно з пожежною командою, працювали на місці та забезпечили безпеку літака.
Нагадаємо, нещодавно У Польщі розвернули літак, що летів з Варшави до американського Ньюарка, через, як згодом з’ясувалось, неправдиве повідомлення про замінування.
А в аеропорту Кракова пасажири намагались потрапити в літак силою після відмови у посадці.