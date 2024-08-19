В Варшаве аварийно сел самолет – во время полета пилот потерял сознание

В понедельник утром самолет, летевший в Ларнаку на Кипре, совершил аварийную посадку в варшавском аэропорту имени Шопена – причиной стал обморок пилота.

Об этом сообщает TVP Warszawa, пишет "Европейская правда".

На борту было около 230 пассажиров. К счастью, самолет приземлился благополучно. Все пассажиры в безопасности.

"Самолет Wizz Air из Варшавы в Ларнаку вернулся в аэропорт Шопена. Примерно в семь утра он безопасно и незапланированно приземлился с помощью служб аэропорта", – сообщила Анна Дермонт, пресс-секретарь аэропорта имени Шопена.

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Аварийные службы, включая пожарную команду, работали на месте и обеспечили безопасность самолета.

Напомним, недавно в Польше развернули самолет, летевший из Варшавы в американский Ньюарк, из-за, как впоследствии выяснилось, ложного сообщения о заминировании.

А в аэропорту Кракова пассажиры пытались попасть в самолет силой после отказа в посадке.