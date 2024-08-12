До аеропорту Варшави повернули літак через замінування, яке виявилось фейком

У Польщі розвернули літак, що летів з Варшави до американського Ньюарка, через, як згодом з’ясувалось, неправдиве повідомлення про замінування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN 24.

Літак, що прямував з Варшави до Ньюарка у США, повернув назад в аеропорт Шопена, оскільки екіпаж отримав сигнал про потенційну небезпеку на борту, повідомив телеканалу речник авіакомпанії LOT Кшиштоф Мочульський.

Речниця аеропорту Анна Дермонт повідомила, що були активовані відповідні процедури. Коли літак приземлився у Варшаві, до роботи приступили відповідні аеропортові та державні служби.

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Згодом повідомили, що рейс скасовано з оперативних причин, тому пасажирам будуть видані квитки на найближчі доступні рейси.

Через кілька десятків хвилин поліція Варшави повідомила про затримання восьми осіб, підозрюваних у неправдивому повідомленні про замінування літака. Затримані – чоловіки віком від 23 до 60 років.

Із ними проводять слідчі дії за статтею 224а Кримінального кодексу, тобто за неправдиве повідомлення про замінування.

За скоєне підозрюваним загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці липня президента Ізраїлю протримали в літаку в Парижі 40 хвилин через загрозу безпеці.

А людей з аеропорту Братислави евакуювали через повідомлення про бомбу від аноніма.