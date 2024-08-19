У Литві кажуть про погодження кандидатури "адвоката України" на посаду єврокомісара

У Литві заявляють, що погодили кандидатуру депутата Європарламенту Андрюса Кубілюса до нового складу Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав старший радник президента Литви Фредерікас Янсонас, якого цитує Delfi.

Минулого тижня очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не претендуватиме на роботу у Єврокомісії, і додав, що прем'єр-міністерці Інгріді Шимоніте слід пошукати інших кандидатів.

Після виходу Ландсбергіса з числа кандидатів, у литовських політичних колах почали говорити про те, що на цю посаду може бути запропонований консерватор Андрюс Кубілюс, переобраний депутатом Європарламенту на другий термін.

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"Кандидатура Андрюса Кубілюса була узгоджена минулого тижня під час дискусій між президентом і прем'єр-міністром з приводу члена Європейської Комісії", – підтвердив Янсонас.

Крім того, у понеділок вдень відбудеться засідання ради керівної коаліції для обговорення питання про кандидата в єврокомісари від Литви.

Литовець Андрюс Кубілюс – один із найвідданіших друзів України у Європарламенті. Він багато років поспіль системно відстоював думку про те, що Україна має бути в Євросоюзі та НАТО.

Литовські політики ще у червні почали турбуватися з приводу того, що у керівній коаліції не мають визначеного кандидата і Литва через ці зволікання може отримати якийсь малозначущий портфель.

Нещодавно президент Гітанас Науседа заявив, що ще не отримував пропозицій щодо кандидатів на посаду єврокомісара від Литви і не висував власних пропозицій.