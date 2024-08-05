У Литві поки не визначили компромісної кандидатури на єврокомісара

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ще не отримував пропозицій щодо кандидатів на посаду єврокомісара від Литви і не висував власних пропозицій.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це він сказав у понеділок.

Науседа сказав, що не отримував переліку кандидатур на посаду єврокомісара від Литви.

За його словами, він і прем’єрка Інгріда Шимоніте домовилися про те, що уряд подасть кандидатуру до 20 серпня, до того, як почнуться консультації з президенткою Єврокомісії.

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"Хотілось би вірити, що до того часу ми дійдемо до спільного знаменника. На жаль, зараз я змушений констатувати, що у мене ще немає кандидата, який був би прийнятний для обох сторін. А у цьому випадку ми говоримо навіть про двох кандидатів, тому що таким є побажання президентки Єврокомісії," – зазначив президент Литви.

Він запевнив, що це питання і заміна кількох міністрів в уряді – сільського господарства і освіти – не пов’язані між собою, та відкинув чутки про те, що вони з Шимоніте нібито досягли політичної домовленості щодо кандидатури на єврокомісара теперішнього міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса.

Раніше Науседа натякав, що не підтримує кандидатуру Ландсбергіса, з яким у президента останнім часом напружені стосунки.

Литовські політики ще у червні почали турбуватися з приводу того, що у керівній коаліції не мають визначеного кандидата і Литва через ці зволікання може отримати якийсь малозначущий портфель.