Глава МЗС Литви не претендуватиме на посаду єврокомісара

Міністр закордонних справ Литви, лідер консерваторів Габріелюс Ландсбергіс зізнався, що для нього було б честю працювати як єврокомісар, але він продовжить служити країні інакше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Ландсбергіс подякував усім за підтримку і запевнив, що служитиме Литві в інший спосіб.

"Для мене було б честю працювати єврокомісаром, але продовжу служити своїй країні, допомагати Україні та боротися за майбутнє Європи інакше.

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Дякую всім за підтримку і любов, виявлену до моєї роботи і до Литви", – заявив міністр.

У п'ятницю Ландсбергіс повідомив агентству ELTA, що, за наявною в нього інформацією, його кандидатуру на посаду єврокомісара не схвалив би президент Гітанас Науседа. Тому, на думку лідера консерваторів, прем'єр-міністру Інгріді Шимоніте під час пошуку кандидатури до Європейської комісії варто було б пошукати інші імена.

Хоча раніше повідомлялося, що кандидатура Ландсбергіса не була представлена президенту офіційно, сам міністр стверджує, що, за його інформацією, процес обговорення кандидатури все ж відбувся.

"Ті формулювання, які мені передали (...), дають змогу припустити, що президентурі не актуально, які портфелі дістануться Литві. Їхнім найголовнішим пріоритетом було те, щоб жоден портфель не дістався одній людині", – сказав міністр.

Довгий час неофіційно повідомлялося, що на посаду єврокомісара претендує міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Велика частина членів консервативної партії також відкрито висловила свою підтримку цій потенційній кандидатурі. Однак сам міністр довгий час публічно не висловлював такого наміру.

Президент Науседа неодноразово давав зрозуміти, що не схильний підтримувати кандидатуру Ландсбергіса. Він заявляв, що бачить кращих кандидатів, ніж Ландсбергіс. Крім того, глава держави заявив, що Вільнюсу варто було б зосередитися на портфелях, пов'язаних з економічною сферою. Радник президента Фредерікас Янсонас свого часу припустив, що на такий портфель у європейській комісії могли б претендувати як прем'єр-міністр, так і міністр фінансів Гінтаре Скайсте.

У Сеймі також не бракує скептицизму при оцінці шансів Ландсбергіса стати єврокомісаром. Не тільки опозиція, а й представники правлячої більшості публічно заявили, що не підтримують його кандидатуру.

Кандидатуру єврокомісара висуває уряд після узгодження з президентом і Сеймом.

Литовські політики ще у червні почали турбуватися з приводу того, що у керівній коаліції не мають визначеного кандидата і Литва через ці зволікання може отримати якийсь малозначущий портфель.

Нещодавно президент Гітанас Науседа заявив, що ще не отримував пропозицій щодо кандидатів на посаду єврокомісара від Литви і не висував власних пропозицій.