В Литве говорят о согласовании кандидатуры "адвоката Украины" на должность еврокомиссара

В Литве заявляют, что согласовали кандидатуру депутата Европарламента Андрюса Кубилюса в новый состав Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал старший советник президента Литвы Фредерикас Янсонас, которого цитирует Delfi.

На прошлой неделе глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не будет претендовать на работу в Еврокомиссии, и добавил, что премьер-министру Ингриде Шимоните следует поискать других кандидатов.

После выхода Ландсбергиса из числа кандидатов в литовских политических кругах начали говорить о том, что на эту должность может быть предложен консерватор Андрюс Кубилюс, переизбранный депутатом Европарламента на второй срок.

Реклама:

"Кандидатура Андрюса Кубилюса была согласована на прошлой неделе во время дискуссий между президентом и премьер-министром по поводу члена Европейской Комиссии", – подтвердил Янсонас.

Кроме того, в понедельник днем состоится заседание совета правящей коалиции для обсуждения вопроса о кандидате в еврокомиссары от Литвы.

Литовец Андрюс Кубилюс – один из самых преданных друзей Украины в Европарламенте. Он много лет подряд системно отстаивал мнение о том, что Украина должна быть в Евросоюзе и НАТО.

Литовские политики еще в июне начали беспокоиться по поводу того, что в правящей коалиции не имеют определенного кандидата и Литва из-за этих проволочек может получить какой-то малозначимый портфель.

Недавно президент Гитанас Науседа заявил, что еще не получал предложений по кандидатам на должность еврокомиссара от Литвы и не выдвигал собственных предложений.