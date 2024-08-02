Железнодорожному сообщению Берлина прогнозируют перебои из-за "вандализма"

Железнодорожное сообщение между главным железнодорожным вокзалом немецкой столицы и западным районом Шпандау было серьезно нарушено.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Движение поездов в столице Германии Берлине будет нарушено несколько дней из-за возгорания кабеля, которое, по мнению властей, было намеренно подстроено.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что ночью вспыхнул пожар в кабельной шахте в берлинском районе Шарлоттенбург, повредив несколько сигналов и стрелочных переводов.

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Поезда между главным железнодорожным вокзалом Берлина и западным районом Шпандау были задержаны, перенаправлены и отменены. Это повлияло на работу других линий общественного транспорта по всей столице.

Пострадали сотни поездов, включая междугородние, региональные, пригородные и грузовые железнодорожные сообщения.

"Ремонтные работы будут продолжаться в течение выходных. Ожидается, что движение поездов будет ограничено до начала следующей недели", – сообщили в Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn заявила, что причиной пожара не была техническая неисправность, а ее служба S-Bahn в отдельном заявлении сообщила, что причиной пожара был "вандализм".

Берлинский департамент уголовных расследований взял на себя ответственность за это дело.

Инцидент произошел после поджога, который вызвал повреждение железнодорожной линии между Гамбургом и Бременом.

Полиция заявила, что злоумышленники намеренно подожгли кабельную шахту на железнодорожной насыпи возле бременского Бюргерпарка, прервав движение скоростных поездов между западной землей Северный Рейн-Вестфалия и Гамбургом.

Напомним, в ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. За чуть более чем двое суток последствия ликвидировали, с понедельника поезда должны курсировать в обычном режиме.

Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.