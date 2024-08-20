Мошенники из Испании по телефону выманили у финских пенсионеров сотни тысяч евро
В Испании задержали группу телефонных мошенников, которая обманула десятки финских пенсионеров и выманила у них более 320 тысяч евро.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.
По версии следствия, пострадавшим финнам звонили с лета прошлого года и обманным путем заставляли переводить деньги на счета подозреваемых.
Злоумышленники говорили пенсионерам, что те стали жертвами вирусной атаки. Полиция подозревает в телефонных мошенничествах 13 человек.
Мошенники звонили из Испании, однако для преступлений использовали финские номера и разговаривали на финском языке.
По данным Центральной криминальной полиции, большинство подозреваемых – финны, однако следователи уверены, что в преступную схему были вовлечены и граждане других стран.
Жертвами преступной группы стали 70 человек. Подозреваемые выманили у пенсионеров более 320 тысяч евро. Банкам удалось предотвратить переводы почти 385 тысяч евро.
Полиция Испании по запросу Финляндии арестовала часть преступной группы в Коста-дель-Соль.
Напомним, в апреле британская полиция заявила о разоблачении крупной онлайн-платформы, помогавшей мошенникам со всего мира выманивать данные у пользователей через фишинговые сайты.
А в Испании поймали мошенников, которые хотели нажиться на семьях пропавших мигрантов.