Мошенники из Испании по телефону выманили у финских пенсионеров сотни тысяч евро

В Испании задержали группу телефонных мошенников, которая обманула десятки финских пенсионеров и выманила у них более 320 тысяч евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

По версии следствия, пострадавшим финнам звонили с лета прошлого года и обманным путем заставляли переводить деньги на счета подозреваемых.

Злоумышленники говорили пенсионерам, что те стали жертвами вирусной атаки. Полиция подозревает в телефонных мошенничествах 13 человек.



Мошенники звонили из Испании, однако для преступлений использовали финские номера и разговаривали на финском языке.

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По данным Центральной криминальной полиции, большинство подозреваемых – финны, однако следователи уверены, что в преступную схему были вовлечены и граждане других стран.

Жертвами преступной группы стали 70 человек. Подозреваемые выманили у пенсионеров более 320 тысяч евро. Банкам удалось предотвратить переводы почти 385 тысяч евро.

Полиция Испании по запросу Финляндии арестовала часть преступной группы в Коста-дель-Соль.

Напомним, в апреле британская полиция заявила о разоблачении крупной онлайн-платформы, помогавшей мошенникам со всего мира выманивать данные у пользователей через фишинговые сайты.

А в Испании поймали мошенников, которые хотели нажиться на семьях пропавших мигрантов.