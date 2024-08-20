Трамп готовий дати роботу Маску у своїй адміністрації

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп готовий дати мільярдеру Ілону Маску роботу в своїй адміністрації, якщо виграє президентські вибори в листопаді.

Про це Трамп заявив у понеділок в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи запропонував би він Маску посаду радника або члена свого потенційного уряду.

"Він дуже розумна людина. Якби він погодився, я б обов'язково це зробив. Він блискучий хлопець", – сказав Трамп.

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Через кілька годин Маск опублікував у своїй соцмережі Х (Twitter) згенероване штучним інтелектом зображення, на якому він стоїть біля трибуни на тлі американських прапорів, з підписом: "Я готовий служити".

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 – Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024

Маск офіційно підтримав Трампа минулого місяця, а минулого тижня взяв у нього інтерв'ю на своїй соціальній платформі X.

ЗМІ повідомляли, що Маск планує виділяти близько 45 мільйонів доларів на місяць комітету, який підтримує президентську кампанію Трампа.

У травні преса писала, що Трамп обговорює з Маском можливість надання тому ролі консультанта в разі повернення експрезидента в Білий дім.