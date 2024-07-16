WSJ: Маск вирішив щомісяця перераховувати $45 млн на підтримку Трампа
Американський мільярдер Ілон Маск планує виділяти близько 45 мільйонів доларів на місяць новому комітету, який підтримує президентську кампанію колишнього президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".
Маск жертвуватиме кошти комітету політичних дій під назвою America PAC, серед інших спонсорів якого – Palantir Technologies, підприємці брати-близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосс, а також колишній посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт, який очолює Alliance Resource Partners.
За словами одного з членів комітету, його діяльність передусім спрямована на заклик виборців Трампа зареєструватись і переконувати їх голосувати достроково в так званих ключових штатах – тобто тих, де голосування може визначити результат виборів.
Комітетом політичних дій у США називається організація, що об'єднує донорів, які жертвують кошти на кампанію одного з кандидатів у президенти. Сума пожертвувань у такі комітети не обмежена.
Згідно з поданою в понеділок звітністю, за тримісячний період, що закінчився 30 червня, America PAC отримала 8,75 мільйона доларів пожертвувань. Серед донорів були перераховані зокрема ті, хто пов’язаний з Маском.
Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Маск зробив пожертвування комітету, який працює над тим, щоб Дональд Трамп виграв вибори президента США. Однак сума внеску від Маска не повідомлялась.
Ще у березні Маск говорив, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.
Згодом ЗМІ повідомляли, що Трамп обговорює з Маском можливість надання тому ролі консультанта в разі повернення експрезидента в Білий дім.