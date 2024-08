Трамп готов дать Маску работу в своей администрации

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп готов дать миллиардеру Илону Маску работу в своей администрации, если выиграет президентские выборы в ноябре.

Об этом Трамп заявил в понедельник в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

У Трампа спросили, предложил бы он Маску должность советника или члена своего потенциального правительства.

"Он очень умный человек. Если бы он согласился, я бы обязательно это сделал. Он блестящий парень", – сказал Трамп.

Через несколько часов Маск опубликовал в своей соцсети Х (Twitter) сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он стоит у трибуны на фоне американских флагов, с подписью: "Я готов служить".

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0