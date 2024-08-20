Брюссель подтвердил, что Венгрия проигнорировала дедлайн для разъяснения въезда россиян и белорусов

В Еврокомиссии подтвердили, что Венгрия до сих пор не предоставила объяснений ЕС относительно своего решения упростить требования въезда для граждан РФ и Беларуси.

Об этом заявила во вторник на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Анита Гиппер, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 19 августа, истек срок, установленный Еврокомиссией, чтобы Венгрия предоставила ответы на вопрос о смягчении условий въезда для граждан России и Беларуси. СМИ ранее сообщили, что Будапешт не прислал ответ. Пресс-секретарь это подтвердила.

"Действительно, мы пока не получили ответ. Как мы понимаем, ответ готовится. Мы поддерживаем контакт с венгерскими властями", – сказала Гиппер.

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Она не сообщила, получил ли Брюссель информацию от Будапешта, когда будет предоставлен ожидаемый ответ.

В ЕК отказались спекулировать, могут ли Венгрию исключить из Шенгенской зоны, если она не будет сотрудничать в этом вопросе.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в начале августа направила письмо своему венгерскому коллеге Шандору Пинтеру с просьбой объяснить изменения, внесенные в иммиграционную схему страны.

В нем Йоханссон попросила Будапешт ответить на приложение с вопросами "не позднее 19 августа".

Страны Балтии и Северной Европы обратились к Еврокомиссии с письмом, в котором выразили обеспокоенность решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто убежден, что решение Будапешта относительно упрощенного въезда для россиян и белорусов, не представляет риска для Шенгенской зоны.