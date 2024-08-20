Бундесвер посилив захист казарм після повідомлень про можливі диверсії

Після повідомлень про несанкціоноване проникнення в деякі казарми минулого тижня в Бундесвер значно посилив заходи безпеки на цих об’єктах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Командування Бундесверу розпорядилось, аби казарми ретельно перевіряли зовнішні огорожі всіх об'єктів і ретельніше їх патрулювали, особливо вночі.

Крім того, командири німецьких Збройних сил проінформували своїх солдатів про те, що вони повинні стежити за сторонніми особами в зонах безпеки і негайно повідомляти про будь-які підозрілі випадки.

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"Бундесвер швидко та комплексно відреагував на інциденти минулого тижня по всій Німеччині: посилені перевірки, посилене патрулювання, перевірка систем огорожі і технічних засобів захисту, закриття деяких районів, а також сучасні інструкції з безпеки та заходи з підвищення обізнаності", – сказав Spiegel представник Бундесверу.

Таке рішення ухвалили після повідомлень про несанкціоноване проникнення на режимні об'єкти Бундесверу минулого тижня.

Нагадаємо, минулого тижня у Німеччині опечатали військові казарми біля Кельна через підозру, що диверсанти могли забруднити там водопровідну воду. Згодом стало відомо, що військово-повітряна база НАТО в німецькому місті Гайленкірхен була закрита через підозру диверсії.

За інформацією Spiegel, були кілька випадків, про які не говорилось публічно.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до підвищення пильності після можливих диверсій на військових базах.