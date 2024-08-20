Бундесвер усилил защиту казарм после сообщений о возможных диверсиях

После сообщений о несанкционированном проникновении в некоторые казармы на прошлой неделе в Бундесвер значительно усилил меры безопасности на этих объектах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Командование Бундесвера распорядилось, чтобы казармы тщательно проверяли внешние ограждения всех объектов и тщательно их патрулировали, особенно ночью.

Кроме того, командиры немецких Вооруженных сил проинформировали своих солдат о том, что они должны следить за посторонними лицами в зонах безопасности и немедленно сообщать о любых подозрительных случаях.

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"Бундесвер быстро и комплексно отреагировал на инциденты на прошлой неделе по всей Германии: усиленные проверки, усиленное патрулирование, проверка систем ограждения и технических средств защиты, закрытие некоторых районов, а также современные инструкции по безопасности и меры по повышению осведомленности", – сказал Spiegel представитель Бундесвера.

Такое решение приняли после сообщений о несанкционированном проникновении на режимные объекты Бундесвера на прошлой неделе.

Напомним, на прошлой неделе в Германии опечатали военные казармы возле Кельна из-за подозрения, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду. Впоследствии стало известно, что военно-воздушная база НАТО в немецком городе Гайленкирхен была закрыта из-за подозрения диверсии.

По информации Spiegel, были несколько случаев, о которых не говорилось публично.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к повышению бдительности после возможных диверсий на военных базах.