В Естонії можуть не затвердити змінену назву церкви Московського патріархату

Міністр внутрішніх справ Естонії висловив сумнів у тому, що нову назву Естонської православної церкви Московського патріархату, яка відкинула згадку про останній, можна буде зареєструвати, та що її зміни до статуту достатні для того, щоб зняти усі питання.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс прокоментував рішення Естонської православної церкви МП про зміни до статуту й усунення у назві згадки про Московський патріархат, яке у церкві ухвалили 20 серпня. Зокрема, церковники вирішили перейменувати її на "Естонську православну церкву".

Реклама:

Ляенеметс зазначив, що поки не може коментувати зміни до статуту, оскільки точні формулювання ще не відомі.

"Проте у нас є чіткі очікування, щоб це були не косметичні адміністративні зміни, а серйозні кроки для виходу з-під впливу Московського патріархату. На жаль, тут ще є питання… Інтерес держави полягає у тому, щоб розірвати підпорядкування Московському патріархату, який продовжує співпрацювати з режимом Путіна, який веде терористичну війну проти України", – зауважив міністр.

Він навів як приклад те, що рішення собору не може набути чинності без затвердження патріарха Кіріла з Москви, що є зайвим підтвердженням масштабів контролю, а також те, що на зібранні дистанційно головував митрополит Євгеній, якому Естонія не продовжила посвідку на проживання з міркувань нацбезпеки.

Також Ляенеметс висловив сумніви у тому, що ЕПЦ МП можна буде перереєструвати з обраною ними назвою "Естонська православна церква".

"Назва релігійного об’єднання має чітко відрізнятися від назв інших юридичних осіб, внесених до реєстру, і не має вводити в оману. На жаль, нова форма назви цим вимогам не відповідає. Теоретично вона могла б бути прийнятною, якби вона як організація об’єднувала під собою усі естонські православні громади і православних вірян, але по суті вона цього не робить", – зауважив міністр.

Митрополит Естонської апостольської православної церкви Стефан після зібрання ЕПЦ МП заявив, що вона не може перереєструватися як Естонська православна церква, тому що така назва вже закріплена за церквою, що підпорядковується Константинопольському патріархату.

Нагадаємо, у травні парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засудив діяльність Московського патріархату і оголосив його інститутом, що підтримує агресію РФ.

МВС Естонії запрошувало на розмову представників Естонської православної церкви Московського патріархату після того, як РПЦ оголосила війну в Україні "священною".

Читайте детальніше у статті Тероризм у рясах: чи піде Естонія на повну заборону РПЦ