В Эстонии могут не утвердить измененное название церкви Московского патриархата

Министр внутренних дел Эстонии выразил сомнение в том, что новое название Эстонской православной церкви Московского патриархата, в котором убрали упоминание о последнем, можно будет зарегистрировать, и что ее изменения в устав достаточны для того, чтобы снять все вопросы.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс прокомментировал решение Эстонской православной церкви МП об изменениях в устав и устранении в названии упоминания о Московском патриархате, которое в церкви приняли 20 августа. В частности, церковники решили переименовать ее в "Эстонскую православную церковь".

Реклама:

Ляенеметс отметил, что пока не может комментировать изменения в устав, поскольку точные формулировки еще не известны.

"Однако у нас есть четкие ожидания, чтобы это были не косметические административные изменения, а серьезные шаги для выхода из-под влияния Московского патриархата. К сожалению, здесь еще есть вопросы... Интерес государства по-прежнему состоит в том, чтобы разорвать существующую сегодня подчинительную связь с Московским патриархатом, который продолжает работать в сотрудничестве с режимом Путина, ведущим террористической войны против Украины", – отметил министр.

Он привел в пример то, что решение собора не может вступить в силу без утверждения патриарха Кирилла из Москвы, что является лишним подтверждением масштабов контроля, а также то, что на собрании дистанционно председательствовал митрополит Евгений, которому Эстония не продлила вид на жительство по соображениям нацбезопасности.

Также Ляенеметс выразил сомнения в том, что ЭПЦ МП можно будет перерегистрировать с выбранным ими названием "Эстонская православная церковь".

"Название религиозного объединения должно четко отличаться от названий других юридических лиц, внесенных в реестр, и не должно вводить в заблуждение. К сожалению, новая форма названия этим требованиям не соответствует. Теоретически она могла бы быть приемлемой, если бы она как организация объединяла под собой все эстонские православные общины и православных верующих, но по сути она этого не делает", – отметил министр.

Митрополит Эстонской апостольской православной церкви Стефан после собрания ЭПЦ МП заявил, что она не может перерегистрироваться как Эстонская православная церковь, потому что такое название уже закреплено за церковью, которая подчиняется Константинопольскому патриархату.

Напомним, в мае парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил деятельность Московского патриархата и объявил его институтом, поддерживающим агрессию РФ.

МВД Эстонии приглашало на разговор представителей Эстонской православной церкви Московского патриархата после того, как РПЦ объявила войну в Украине "священной".

Читайте подробнее в статье Терроризм в рясах: пойдет ли Эстония на полный запрет РПЦ