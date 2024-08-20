У Сенаті Чехії закликали перевірити діяльність Російської православної церкви

Комітет чеського Сенату з питань безпеки закликав владу доручити спецслужбам розслідувати, як Росія може використовувати православні церкви в країні для операцій впливу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Голова профільного комітету Сенату Чехії Павел Фішер зазначив, що Російська православна церква в Чехії є відгалуженням РПЦ Московського патріархату, яку очолює патріарх Кирил – проти нього чеський уряд запровадив санкції через виправдання агресії Росії.

Також у країні діє Православна церква Чеських земель і Словаччини, незалежна від РПЦ і друга за кількістю вірян. Але, на думку комітету Сенату Чехії, вона потрапила під вплив "осіб, пов'язаних із російськими силовими структурами".

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"Обставини, за яких відбулися збори цієї церкви 27 червня цього року в церкві святих Кирила і Мефодія на вулиці Ресслова в Празі, можуть викликати занепокоєння щодо її легітимності у зв'язку з виборами її керівників і розпорядженням її майном", – вважає Фішер.

На думку комітету, уряд повинен доручити міністру внутрішніх справ Чехії Віту Ракушану розслідувати можливу злочинну діяльність членів РПЦ та Православної церкви Чеських земель.

"Свобода віросповідання та об'єднань не повинна використовуватися для незаконного впливу з боку ворожої іноземної держави", – констатував Фішер.

Нагадаємо, парламент Естонії у травні засудив діяльність РПЦ Московського патріархату і оголосив його інститутом, що підтримує агресію Росії.

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