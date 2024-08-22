Правительство Финляндии поднимет украинские флаги ко Дню независимости Украины

Финское правительство в субботу поднимет украинские государственные флаги по случаю Дня независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии, пишет "Европейская правда".

Украинский флаг поднимут, в частности, на Сенатской площади перед правительственным дворцом и на площади во дворе главного здания Министерства иностранных дел. Вечером последнюю подсветят сине-желтым.

Финский флаг также параллельно будет поднят на флагштоках.

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Правительство Финляндии таким образом хочет продемонстрировать свою поддержку и солидарность с Украиной, которая борется за свою независимость и территориальную целостность, пояснили в пресс-службе.

Начиная с февраля 2022 года, Финляндия предоставила Украине более 3 миллиардов евро помощи и будет продолжать свою непоколебимую поддержку до тех пор, пока это будет необходимо.

Напомним, в Хельсинки поднимали украинские флаги ко второй годовщине полномасштабной войны России против Украины.

Недавно Финляндия выделила 2 млн евро на поддержку пожилых украинцев в прифронтовых районах.