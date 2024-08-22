ЄС спрямував літаки на допомогу Мадейрі, яка бореться з лісовими пожежами

Європейська комісія посилить допомогу для Португалії задля ліквідації лісових пожеж на Мадейрі, зокрема, країна отримає додаткові протипожежні літаки.

Про це йдеться заяві Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

У заяві акцентували: Європейська комісія мобілізує підтримку для Португалії, яка бореться з лісовою пожежею поблизу Рібейра-Брава на Мадейрі.

Як розповіли в релізі, після того, як Португалія активувала механізм цивільного захисту ЄС, Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії негайно скоординував розгортання двох протипожежних літаків rescEU Canadair.

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Вони вже 22 серпня прибудуть з Іспанії на Мадейру.

Ці літаки допомагатимуть місцевій владі в боротьбі з пожежами, забезпечуючи необхідну підтримку з повітря в складних умовах. Окрім цього, розповіли в ЄС, супутникова система надзвичайних ситуацій Copernicus також була активована для надання карт місцевій владі.

Єврокомісія акцентувала, що уважно стежить за ситуацією та готова за потреби спрямувати додаткові ресурси, а це посилення допомоги підкреслює "життєво важливу роль механізму цивільного захисту в забезпеченні єдиної європейської реакції на стихійні лиха, підкреслюючи прихильність ЄС до солідарності з державами-членами під час криз".

Напередодні цьогорічного сезону пожеж ЄС посилив свої можливості rescEU та Європейського пулу цивільного захисту, який тепер включає 28 літаків і чотири гелікоптери в 10 державах-членах.

Окрім того, понад 560 пожежників з 12 країн були направлені по всій Європі і готові надати допомогу місцевим пожежним командам у разі потреби.

Напередодні стало відомо, що пожежа знищила вже 14% лісів на Мадейрі.

Як повідомляли, пожежі на Мадейрі зіпсували відпустку тисячам європейських туристів, які не можуть ані продовжити відпочинок, ані залишити острів.

За даними національних ЗМІ, у такій ситуації опинилися кілька сотень громадян Франції та близько 500 поляків.