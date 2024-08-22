ЕС направил самолеты на помощь Мадейре, которая борется с лесными пожарами
Европейская комиссия усилит помощь для Португалии для ликвидации лесных пожаров на Мадейре, в частности, страна получит дополнительные противопожарные самолеты.
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".
В заявлении акцентировали: Европейская комиссия мобилизует поддержку для Португалии, которая борется с лесным пожаром вблизи Рибейра-Брава на Мадейре.
Как рассказали в релизе, после того, как Португалия активировала механизм гражданской защиты ЕС, Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Еврокомиссии немедленно скоординировал развертывание двух противопожарных самолетов Canadair.
Они уже 22 августа прибудут из Испании на Мадейру.
Эти самолеты будут помогать местным властям в борьбе с пожарами, обеспечивая необходимую поддержку с воздуха в сложных условиях. Кроме этого, рассказали в ЕС, спутниковая система чрезвычайных ситуаций Copernicus также была активирована для предоставления карт местным властям.
Еврокомиссия акцентировала, что внимательно следит за ситуацией и готова при необходимости направить дополнительные ресурсы, а это усиление помощи подчеркивает "жизненно важную роль механизма гражданской защиты в обеспечении единой европейской реакции на стихийные бедствия, подчеркивая приверженность ЕС к солидарности с государствами-членами во время кризисов".
Накануне нынешнего сезона пожаров ЕС усилил свои возможности rescEU и Европейского пула гражданской защиты, который теперь включает 28 самолетов и четыре вертолета в 10 государствах-членах.
Кроме того, более 560 пожарных из 12 стран были направлены по всей Европе и готовы оказать помощь местным пожарным командам в случае необходимости.
Накануне стало известно, что пожар уничтожил уже 14% лесов на Мадейре.
Как сообщалось, пожары на Мадейре испортили отпуск тысячам европейских туристов, которые не могут ни продолжить отдых, ни покинуть остров.
По данным национальных СМИ, в такой ситуации оказались несколько сотен граждан Франции и около 500 поляков.