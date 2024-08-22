ЕС направил самолеты на помощь Мадейре, которая борется с лесными пожарами

Европейская комиссия усилит помощь для Португалии для ликвидации лесных пожаров на Мадейре, в частности, страна получит дополнительные противопожарные самолеты.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

В заявлении акцентировали: Европейская комиссия мобилизует поддержку для Португалии, которая борется с лесным пожаром вблизи Рибейра-Брава на Мадейре.

Как рассказали в релизе, после того, как Португалия активировала механизм гражданской защиты ЕС, Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Еврокомиссии немедленно скоординировал развертывание двух противопожарных самолетов Canadair.

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Они уже 22 августа прибудут из Испании на Мадейру.

Эти самолеты будут помогать местным властям в борьбе с пожарами, обеспечивая необходимую поддержку с воздуха в сложных условиях. Кроме этого, рассказали в ЕС, спутниковая система чрезвычайных ситуаций Copernicus также была активирована для предоставления карт местным властям.

Еврокомиссия акцентировала, что внимательно следит за ситуацией и готова при необходимости направить дополнительные ресурсы, а это усиление помощи подчеркивает "жизненно важную роль механизма гражданской защиты в обеспечении единой европейской реакции на стихийные бедствия, подчеркивая приверженность ЕС к солидарности с государствами-членами во время кризисов".

Накануне нынешнего сезона пожаров ЕС усилил свои возможности rescEU и Европейского пула гражданской защиты, который теперь включает 28 самолетов и четыре вертолета в 10 государствах-членах.

Кроме того, более 560 пожарных из 12 стран были направлены по всей Европе и готовы оказать помощь местным пожарным командам в случае необходимости.

Накануне стало известно, что пожар уничтожил уже 14% лесов на Мадейре.

Как сообщалось, пожары на Мадейре испортили отпуск тысячам европейских туристов, которые не могут ни продолжить отдых, ни покинуть остров.

По данным национальных СМИ, в такой ситуации оказались несколько сотен граждан Франции и около 500 поляков.