Сотні французьких туристів з минулого тижня не можуть вилетіти з Мадейри через лісові пожежі

Сотні французьких туристів з минулого тижня не можуть вилетіти з португальського острова Мадейра через лісові пожежі, які спричиняють скасування авіарейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

З минулого тижня кілька сотень французів застрягли на португальському острові Мадейра.

Їхні рейси були скасовані через пожежі та сильні пориви вітру. Вони шукають шляхи повернення, але безрезультатно, оскільки вільних рейсів немає.

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Це змусило деяких пасажирів спати в аеропорту вже майже тиждень.

"Ми більше не можемо цього терпіти. Ми не маємо жодної інформації, не бачимо нашого зворотного квитка. Єдиний рейс з вільними місцями буде 2 вересня", – сказала одна з туристок.

Жінка додала, що ситуацію зі скасуванням рейсів через пожежі можна зрозуміти, але це не виправдовує нездатність авіакомпаній допомогти.

"Вони не мають наміру організовувати спеціальний рейс сьогодні. Вони кажуть: "Сідайте на регулярні рейси". Але сьогодні всі вони переповнені. Тож вони сказали мені, щоб я їхав альтернативним транспортом. Але ж ми на острові, так що які ще варіанти, плавати?", – скаржиться інший турист.

Хоча чоловік нарешті знайшов зворотний рейс, запланований на четвер, він знову боїться, що його скасують.

Станом на понеділок на Мадейрі частково приборкали пожежу, що горить шостий день.

Тим часом у Франції через масштабну лісову пожежу на півдні евакуювали близько 3000 туристів, 11 людей постраждали.