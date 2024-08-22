Португалія направляє додаткові сили для боротьби з масштабною лісовою пожежею на Мадейрі

Національне агентство з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Португалії (ANEPC) направить ще 60 осіб на допомогу в боротьбі з лісовою пожежею, яка вже тиждень вирує в автономному регіоні Мадейра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Підкріплення для боротьби з полум'ям на Мадейрі вилетить з материка у четвер на літаку ВПС KC-390.

До складу контингенту входитимуть 29 пожежників зі Спеціальних сил цивільного захисту (FEPC), 15 пожежників-добровольців з регіону Великого Лісабона і 15 солдатів з підрозділу захисту і допомоги в надзвичайних ситуаціях (UEPS) Національної гвардії.

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Це було зроблено після відправки першого контингенту ANEPC у складі 76 осіб, який вирушив на Мадейру в суботу.

У заяві регіонального уряду також йдеться про те, що секретар з питань охорони здоров'я та цивільного захисту Педро Рамуш і голова Регіональної служби цивільного захисту Антоніу Нуньєш "перебувають на місці, спостерігаючи за операціями з гасіння пожежі".

Як повідомляли, пожежі на Мадейрі зіпсували відпустку тисячам європейських туристів, які не можуть ані продовжити відпочинок, ані залишити острів.

За даними національних ЗМІ, у такій ситуації опинилися кілька сотень громадян Франції та близько 500 поляків.

Напередодні стало відомо, що пожежа знищила вже 14% лісів на Мадейрі.