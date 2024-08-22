Рейс из Парижа в город на юге отменили из-за фальшивого "минирования"

В эту среду в парижском аэропорту Орли отменили рейс, который должен был следовать в Монпелье, после анонимного сообщения о якобы взрывчатке на борту.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Об инциденте, произошедшем 21 августа, стало известно на следующий день. Вскоре перед взлетом рейса Transavia, который должен был следовать из аэропорта Орли в Монпелье, около 20:30, поступил анонимный звонок о якобы бомбе на борту.

Жандармерия обеспечила эвакуацию около 60 пассажиров, которые уже были в самолете.

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После трех часов тщательного обследования самолета взрывотехники не нашли ничего опасного. По факту инцидента начали расследование.

Компания в связи с длительной задержкой решила отменять рейс, пассажирам предложили размещение на ночь и пообещали билеты в пункт назначения на следующий день.

В прошлую субботу из-за подозрительной сумки эвакуировали аэропорт вблизи Марселя.

В начале августа похожий инцидент произошел в аэропорту литовской столицы Вильнюса.