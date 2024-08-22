В Італії заарештували чотирьох неофашистів, які жорстоко побили журналіста

В Італії поліція заарештувала в четвер чотирьох членів неофашистського бойового угрупування CasaPound за напад на італійського журналіста Андреа Джолі в Турині минулого місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Чотирьох людей помістили під домашній арешт за звинуваченням у примусі із застосуванням сили і нанесенні тілесних ушкоджень журналісту з обтяжуючими обставинами.

Слідчий суддя ще має винести рішення щодо п'ятої особи, яку підозрюють у причетності до нападу.

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У повідомленні прокуратури Турина йдеться про "небезпеку повторення злочинів такого ж характеру" з боку бойовиків через їх "жорстокий характер" і "сильні злочинні інстинкти".

Репортера газети La Stampa Джолі атакували члени неофашистського угруповання біля штаб-квартири CasaPound в місті Турин в ніч на 20 липня.

Журналіст таємно знімав на телефон сцени вечірки неофашистів у їхньому штабі, коли до нього підійшли двоє чоловіків і попросили віддати пристрій.

Коли він намагався втекти, вони вдарили його ногою, завдавши травми, яка потребувала лікування в госпіталі.

Через сорок вісім годин слідчі органи Турина ідентифікували п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі.

Після нападу Джолі розповів про те, що сталося. "Я боявся, що мене задушать, я не міг дихати", – сказав він у відео, опублікованому La Stampa.

21 липня прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні засудила напад і висловила свою солідарність з журналістом, а лідери опозиції закликали уряд розпустити неофашистські організації, такі як CasaPound.

Нагадаємо, раніше у Раді Європи засудили російські погрози вбивства двом італійським журналістам, які розлютили Москву телевізійним репортажем з підконтрольної Україні частини Курської області.

16 серпня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії через те, що воно назвало "незаконним перетином кордону" знімальною групою RAI.