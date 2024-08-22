В Италии арестовали четырех неофашистов, жестоко избивших журналиста
В Италии полиция арестовала в четверг четырех членов неофашистской боевой группировки CasaPound за нападение на итальянского журналиста Андреа Джоли в Турине в прошлом месяце.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.
Четырех человек поместили под домашний арест по обвинению в принуждении с применением силы и нанесении телесных повреждений журналисту с отягчающими обстоятельствами.
Следственный судья еще должен вынести решение в отношении пятого человека, которого подозревают в причастности к нападению.
В сообщении прокуратуры Турина говорится об "опасности повторения преступлений такого же характера" со стороны боевиков из-за их "жестокого характера" и "сильных преступных инстинктов".
Репортера газеты La Stampa Джоли атаковали члены неофашистской группировки возле штаб-квартиры CasaPound в городе Турин в ночь на 20 июля.
Журналист тайно снимал на телефон сцены вечеринки неофашистов в их штабе, когда к нему подошли двое мужчин и попросили отдать устройство.
Когда он пытался убежать, они ударили его ногой, нанеся травму, которая потребовала лечения в госпитале.
Через сорок восемь часов следственные органы Турина идентифицировали пятерых человек, подозреваемых в нападении.
После нападения Джоли рассказал о том, что произошло. "Я боялся, что меня задушат, я не мог дышать", – сказал он в видео, опубликованном La Stampa.
21 июля премьер-министр Италии Джорджия Мелони осудила нападение и выразила свою солидарность с журналистом, а лидеры оппозиции призвали правительство распустить неофашистские организации, такие как CasaPound.
Напомним, ранее в Совете Европы осудили российские угрозы убийства двум итальянским журналистам, которые разозлили Москву телевизионным репортажем с подконтрольной Украине части Курской области.
16 августа Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии из-за того, что оно назвало "незаконным пересечением границы" съемочной группой RAI.