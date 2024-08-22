У Раді Європи засудили Росію за погрози журналістам, які висвітлювали події на Курщині

У Раді Європи засудили російські погрози вбивства та кримінального провадження двом італійським журналістам, які розлютили Москву телевізійним репортажем з підконтрольної Україні частини Курської області.

Про це йдеться у заяві на платформі Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів, повідомляє "Європейська правда".

У Раді Європи очікують на швидке та ретельне розслідування російських погроз італійським журналістам Стефанії Баттістіні та Сімоне Трайні програми новин телеканалу RAI та проведення оцінки їхньої безпеки.

Також у заяві акцентували – журналістам мають запропонувати захист, якщо потрібно.

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Платформа Ради Європи нагадала, що Росія хоче висунути звинувачення журналістам, які висвітлювали взяття під контроль українськими Силами оборони населених пунктів у Курській області.

Як зазначили у Раді Європи, країна-агресор такі дії хоче розглядати за "статтею 322 Кримінального кодексу РФ за незаконне перетинання державного кордону".

У заяві зокрема зауважили, що раніше італійський письменник Ніколай Лілін опублікував у соцмережах відео, у якому назвав журналістів "відсталими", "пронацистськими пропагандистами" та "помічниками терористів", а також заявив, що вони "вирили собі могилу".

Інші проросійські блогери та користувачі підбурювали до насильства в інтернеті та погрожували вбивством Баттістіні та Трайні.

Італійські профспілки журналістів Usigrai та Fnsi вже назвали неприйнятним твердження про можливе кримінальне переслідування працівників Rai, нагадавши російському МЗС, що "журналістика не є злочином".

16 серпня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії через те, що воно назвало "незаконним перетином кордону" знімальною групою RAI.

Нагадаємо, що Росія вже давно свавільно затримує іноземних журналістів і видворяє їх, коли за кордоном викривають її агентів.