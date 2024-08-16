Росія погрожує італійським журналістам, які зняли репортаж на Курщині

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю, 16 серпня, викликало посла Італії Чечилію Піччоні та поскаржилось їй на телеканал Rai, знімальна група якого зняла репортаж у Курській області.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Росії нарікає, що команда Rai, яка працювала на Курщині, "грубо порушила російське законодавство та елементарні правила журналістської етики".

Там пригрозили журналістам кримінальною відповідальністю на території Росії, додавши, що "компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками Rai злочину".

Реклама:

Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області – ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

Після цього російські Telegram-канали повідомили, начебто російські силовики хочуть порушити проти журналістів кримінальну справу про "незаконний перетин державного кордону".

Італійські профспілки журналістів Usigrai та Fnsi вже назвали неприйнятним твердження про можливе кримінальне переслідування працівників Rai, нагадавши відомству Марії Захарової, що "журналістика не є злочином".

Нагадаємо, що Росія вже давно свавільно затримує іноземних журналістів і видворяє їх, коли за кордоном викривають її агентів.