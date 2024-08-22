Україна і Норвегія домовилися продовжити "транспортний безвіз" майже на рік

Україна та Норвегія домовилися, що так званий "транспортний безвіз" між країнами продовжить діяти до 30 червня 2025 року.

Про це повідомили у Міністерстві відновлення України, пише "Європейська правда".

До цього часу українські та норвезькі перевізники зможуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення між обома країнами без додаткових дозволів.

Останнє не лише спрощує умови для бізнесу, а й сприяє розвитку економік обох держав, підкреслили у відомстві.

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Безвіз діятиме для вантажівок стандарту Євро-5 та вище. При цьому на борту вантажівок водії зобов’язані мати при собі сертифікат, який підтверджує клас екологічності.

Також на борту має бути витяг про наявність ліцензії на перевезення.

У липні повідомляли, що Україна та Норвегія домовились продовжити транспортний безвіз до 30 вересня, але очікували, що пролонгування погодять на триваліший термін.

Нагадаємо, 20 червня ЄС продовжив дію "транспортного безвізу" з Україною ще на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року, але угода містить оновлення.

Докладно про зміни в угоді – в колонці заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача "Транспортний безвіз" за оновленими правилами: про що домовились Україна та ЄС.