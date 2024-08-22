Украина и Норвегия договорились продлить "транспортный безвиз" почти на год

Украина и Норвегия договорились, что так называемый "транспортный безвиз" между странами продолжит действовать до 30 июня 2025 года.

Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины, пишет "Европейская правда".

До этого срока украинские и норвежские перевозчики смогут выполнять двусторонние и транзитные перевозки между обеими странами без дополнительных разрешений.

Последнее не только упрощает условия для бизнеса, но и способствует развитию экономик обоих государств, подчеркнули в ведомстве.

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Безвиз будет действовать для грузовиков стандарта Евро-5 и выше. При этом на борту грузовиков водители обязаны иметь при себе сертификат, подтверждающий класс экологичности.

Также на борту должна быть выписка о наличии лицензии на перевозку.

В июле сообщалось, что Украина и Норвегия договорились продлить транспортный безвиз до 30 сентября, но ожидали, что пролонгацию согласуют на более длительный срок.

Напомним, 20 июня ЕС продлил действие "транспортного безвиза" с Украиной еще на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года, но соглашение содержит обновления.

Подробно об изменениях в соглашении – в колонке заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача "Транспортный безвиз" по обновленным правилам: о чем договорились Украина и ЕС.