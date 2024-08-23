На південному заході Ісландії в четвер розпочалося виверження вулкана, яке стало вже шостим з грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на метеорологічне бюро Ісландії.

Загальна довжина тріщини склала близько 3,9 км і збільшилася на 1,5 км приблизно за 40 хвилин.

Прямі трансляції з півострова Рейк'янес показують розпечену лаву, що виходить з-під землі.

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"Вплив обмежується локальною зоною поблизу місця виверження. Він не становить загрози для життя, а люди з прилеглих районів були евакуйовані", – повідомило Міністерство закордонних справ Ісландії.

фото: mbl.is

фото: mbl.is

Виверження почалося в ряді кратерів Сунднукар на схід від гори Сілінгафелл, у вулканічній системі, яка не має центрального кратера та вивергається, відкриваючи гігантські тріщини в ґрунті.

Дослідження показали, що магма накопичується під землею, що викликало попередження про нову вулканічну активність в районі на південь від столиці Ісландії Рейк'явіка.

Останнє виверження на півострові Рейк'янес, де проживає близько 30 тисяч осіб, або майже 8% всього населення країни, закінчилося 22 червня.

Ці виверження демонструють виклик, з яким стикається острівна країна з населенням майже 400 тисяч людей. Вчені попереджають, що на півострові Рейк'янес можуть відбуватися повторні виверження протягом десятиліть або навіть століть.

З 2021 року на півострові сталося дев'ять вивержень вулканів, які стали наслідком реактивації геологічних систем, що перебували в стані спокою протягом 800 років.

У відповідь влада побудувала штучні бар'єри, щоб відвести потоки лави від критично важливих об'єктів інфраструктури, зокрема електростанції Свартсенгі, спа-центру "Блакитна лагуна" та міста Гріндавік.