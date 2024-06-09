Вулканічна лава "поглинула" дорогу в Ісландії

У суботу потік лави з активного ісландського вулкана "поглинув" дорогу, що веде до прибережного міста Гріндавік і популярного геотермального курорту Блакитна лагуна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Iceland Monitor.

Курорт Блакитна лагуна закрили в суботу вранці ще до прибуття перших відвідувачів, коли стало очевидно, що лава від виверження незабаром потече до дороги.

Кадри з дрону, опубліковані AP та зняті на півострові Рейк'янес, демонструють, що потік лави рухається вперед.

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У зв’язку з просуванням лави отвір в районі дороги у захисному бар’єрі засипали.

Представники Департаменту цивільного захисту перебувають у цьому районі для моніторингу.

У повідомленні Ісландської дорожньої та прибережної адміністрації в суботу йшлося про те, що лава швидко потекла в напрямку дороги. Також повідомляли, що це вже третій випадок, коли лава проходить через дорогу в цих районах.

Містечко Гріндавік наразі не підлягає евакуації, оскільки повільне просування лави не створює безпосередньої загрози для жителів.

Виверження вулкана на півострові Рейк'янес почалося 29 травня, але дуже швидко його активність спала.

Це виверження стало восьмим на півострові Рейк'янес, де проживає близько 30 тисяч людей, з 2021 року.

Попередні інциденти призвели до перебоїв з централізованим опаленням, закритих ключових доріг і навіть зруйнованих кількох будинків у рибальському містечку Гріндавік.