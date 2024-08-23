В Исландии – новое извержение вулкана

На юго-западе Исландии в четверг началось извержение вулкана, которое стало уже шестым с декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на метеорологическое бюро Исландии.

Общая длина трещины составила около 3,9 км и увеличилась на 1,5 км примерно за 40 минут.

Прямые трансляции с полуострова Рейкьянес показывают раскаленную лаву, выходящую из-под земли.

Реклама:

"Воздействие ограничивается локальной зоной вблизи места извержения. Оно не представляет угрозы для жизни, а люди из близлежащих районов были эвакуированы", – сообщило Министерство иностранных дел Исландии.

фото: mbl.is

фото: mbl.is

Извержение началось в ряде кратеров Сунднукар к востоку от горы Силингафелл, в вулканической системе, которая не имеет центрального кратера и извергается, открывая гигантские трещины в почве.

Исследования показали, что магма накапливается под землей, что вызвало предупреждение о новой вулканической активности в районе к югу от столицы Исландии Рейкьявика.

Последнее извержение на полуострове Рейкьянес, где проживает около 30 тысяч человек, или почти 8% всего населения страны, закончилось 22 июня.

Эти извержения демонстрируют вызов, с которым сталкивается островная страна с населением почти 400 тысяч человек. Ученые предупреждают, что на полуострове Рейкьянес могут происходить повторные извержения в течение десятилетий или даже столетий.

С 2021 года на полуострове произошло девять извержений вулканов, которые стали следствием реактивации геологических систем, находившихся в состоянии покоя в течение 800 лет.

В ответ власти построили искусственные барьеры, чтобы отвести потоки лавы от критически важных объектов инфраструктуры, в частности электростанции Свартсенги, спа-центра "Голубая лагуна" и города Гриндавик.