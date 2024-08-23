В Исландии – новое извержение вулкана
Новости — Пятница, 23 августа 2024, 09:15 —
На юго-западе Исландии в четверг началось извержение вулкана, которое стало уже шестым с декабря.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на метеорологическое бюро Исландии.
Общая длина трещины составила около 3,9 км и увеличилась на 1,5 км примерно за 40 минут.
Прямые трансляции с полуострова Рейкьянес показывают раскаленную лаву, выходящую из-под земли.
"Воздействие ограничивается локальной зоной вблизи места извержения. Оно не представляет угрозы для жизни, а люди из близлежащих районов были эвакуированы", – сообщило Министерство иностранных дел Исландии.
Извержение началось в ряде кратеров Сунднукар к востоку от горы Силингафелл, в вулканической системе, которая не имеет центрального кратера и извергается, открывая гигантские трещины в почве.
Исследования показали, что магма накапливается под землей, что вызвало предупреждение о новой вулканической активности в районе к югу от столицы Исландии Рейкьявика.
Последнее извержение на полуострове Рейкьянес, где проживает около 30 тысяч человек, или почти 8% всего населения страны, закончилось 22 июня.
Эти извержения демонстрируют вызов, с которым сталкивается островная страна с населением почти 400 тысяч человек. Ученые предупреждают, что на полуострове Рейкьянес могут происходить повторные извержения в течение десятилетий или даже столетий.
С 2021 года на полуострове произошло девять извержений вулканов, которые стали следствием реактивации геологических систем, находившихся в состоянии покоя в течение 800 лет.
В ответ власти построили искусственные барьеры, чтобы отвести потоки лавы от критически важных объектов инфраструктуры, в частности электростанции Свартсенги, спа-центра "Голубая лагуна" и города Гриндавик.