В Ісландії знову пускають туристів до Блакитної Лагуни, яку закривали через виверження вулкана

Блакитну лагуну, одне з найвідоміших туристичних місць в Ісландії, знову відкрили для відвідувачів після того, як деякий час доступ туди був обмежений через чергове виверження вулкана.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

З неділі 2 червня допуск до Блакитної Лагуни відновили, оскільки виверження в районі міста Гріндавік стабілізувалося і її виключили із зони, що вважається небезпечною.

Одразу ж після відкриття туди приїхали сотні туристів. Тепер з Блакитної Лагуни можна бачити виверження на відстані.

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Останнє виверження з розлому в районі міста Гріндавік стало одним з найпотужніших за час відновлення вулканічної активності на півострові Рейк’янес після приблизно 800 років паузи.

Це поставило під питання подальше існування Гріндавіка, місто суттєво постраждало під час попередніх вивержень та підземних поштовхів, що супроводжують вулканічну активність.